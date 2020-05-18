YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da Alo Fetva hattına en çok bu sorular soruldu

Isparta’da Alo Fetva hattına en çok bu sorular soruldu

ISPARTA HABERLERİ  | 18.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Isparta’da Ramazan ayında Alo Fetva hattını arayan vatandaşlar, genellikle oruç, fitre, zekat ve itikaf konularında sorular sordu.

Isparta’da Alo Fetva hattına en çok bu sorular soruldu

Isparta’da Ramazan ayında Alo Fetva hattını arayan vatandaşlar, genellikle oruç, fitre, zekat ve itikaf konularında sorular sordu. Isparta İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, Alo Fetva hattını rüyasını ve kendi yaşadığı sıkıntıyı anlatmak için arayanların da olduğunu söyledi.
Isparta İl Müftülüğüne bağlı Alo Fetva hattına Ramazan ayında genellikle oruç, fitre, zekat ve itikaf konularında sorular geldi. Isparta İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, Alo Fetva hattında vaizlerin görevli olduğunu belirterek, erkek ve kadın olmak üzere vaizlerin günlük yaklaşık 50 soru aldıklarını söyledi. Taş, “Ramazan ayı olması sebebiyle genellikle Ramazan ve oruçla ilgili sorular geliyor. Son günlere doğru da zekat, itikaf ve fitre ilgili sorular daha çok gelmeye başladı. Vatandaşlarımız evlerinde bulunan birikimleri, kirada olan malları gibi konularda zekatımızı nasıl vereceğiz, kimlere vereceğiz, birkaç kişiye taksim edebilir miyiz gibi sorular soruyorlar” dedi.

“Rüyasını ve kendi sıkıntısını anlatmak için arayan da oluyor”
Alo Fetva hattının çok fazla meşgul edilmediğini belirten Halil Taş, farklı konularda da arayanların olduğunu söyledi. Taş, “Bazı vatandaşlar kendi sıkıntısını anlatırken, bazıları da rüyasında gördüklerini anlatıyor. Bazı kişiler de akrabaları ve ailesiyle olan sıkıntılarını aktarmak için arıyor. Bunlar bizim için biraz meşguliyet diyebiliriz. Ama vatandaşımızın sıkıntısını giderme amacıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın her türlü sıkıntısını karşılayacak bir birim olması gerekir. Sosyal devlet olmanın gereği de budur. Vatandaşımız hangi konuda ararsa arasın biz ona gerekli desteği vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Isparta’da Alo Fetva hattına en çok bu sorular soruldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Çok iyi yer süpürüyorum' 'Çok iyi yer süpürüyorum'
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Ankara’ya servis park

Ankara’ya servis park

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Isparta Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:50
Akşam
20:10
Yatsı
21:42

Isparta Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Akça Eczanesi
Merkez
Aygün Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, korona virüsten hayatını kaybedenler için helva dağıttı

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, korona virüsten hayatını kaybedenler için helva dağıttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.