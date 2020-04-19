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Isparta’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 19.04.2020 20:49 | Son Güncelleme

Isparta’da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında Isparta-Eğirdir yolunun Aliköy ayrımında meydana geldi.

Isparta’da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Isparta-Eğirdir yolunun Aliköy ayrımında meydana geldi. Şerafettin Yılmaz Duman(57) yönetimindeki 32 AAR 356 plakalı ambulans, Mehmet Kınalı (60) idaresindeki 32 FZ 429 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücü Mehmet Kınalı ağır yaralanırken, araçta bulunan Ali Ekber Uğurlu ise hafif şekilde yaralandı. Ambulans şoförü ile ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık personeli ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, ambulansta bulunan sağlık personeli, başka bir ambulansla olay yerinden ayrıldı. Ambulans ve kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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