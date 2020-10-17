Isparta’da arabada sinema keyfi

Isparta’da Davraz Mahallesi kapalı pazar yerinde vatandaşlara ‘Arabanı Çek İzle’ adı altında arabada sinema keyfi yaşatıldı. Çocuklar, aileleriyle birlikte araçtan Kral Şakir filmini izledi. Çocuklar, ‘Başkan amcaya teşekkür ederiz’ derken, aileler de etkinlikten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Isparta Belediyesi, uzun süredir Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ‘Arabanı çek izle’ adı altında sinema keyfi yaşattı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryerinde, vatandaşlara moral olması, güzel bir akşam geçirmeleri için nostaljik bir ortamda, araç içerisinde sinema keyfi yaşatıldı. Cuma akşamı gerçekleştirilen ‘Arabanı Çek İzle’ sinema keyfi etkinliğinde, aracı olmayan ve rezervasyon yaptıran vatandaşlara Isparta Belediyesi tarafından makam aracı ile hizmet araçları tahsis edildi. İlk gün çocuklara yönelik Kral Şakir’in Korsanlar Diyarı isimli film gösterimi yapıldı. Kimi çocuklar aileleriyle birlikte sinemayı araç içerisinden takip ederken, kimi çocuklarda araçların tavanlarında, belediye tarafından kendilerine dağıtılan patlamış mısır yiyerek filmi izleme fırsatı buldu.

Isparta Belediyesi tarafından Davraz Mahallesinde bulunan kapalı pazar alanına dev ekranda sinema sistemi kuruldu. Yaklaşık 200 aracın alındığı pazar yerinde arabada sinema keyfinde vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle araçlarından dinledi.

Filmin başlama saatine dakikalar kala araç sürücüleri araçlarından korna çalarak, dörtlüleri yakarak ve selektör yaparak, etkinlikten dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen açık havada, araç içerisinde sinema keyfi düzenlenmesinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden çocuklar ve aileleri, etkinlikten büyük keyif aldıklarını dile getirdiler.

Aylardır Covid-19 dolayısıyla evden çıkmadıklarını, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılamadıklarını dile getiren vatandaşlar, Isparta Belediyesinin sinema günleri düzenlediğini ve bu kapsamda ‘arabanı çek izle’ etkinliğinden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.

Arabada sinema keyfi için gelen ancak araçları bulunmayan vatandaşlar kendileri için belediyenin araç tahsis etmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Vatandaşlar, “Bizlerin araçları yoktu, bu araçları film izlemek için bize tahsis ettikleri için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyoruz. Etkinlikten çok memnun kaldık, bu etkinliklerin devamını bekliyoruz.” dedi.

Diğer taraftan kendi araçları ve çocukları ile birlikte sinema keyfi yaşamaya gelen izleyiciler de, “Etkinlik çocuklarımız için çok güzel oldu. Bugüne kadar yapılmayan bir şeydi. Çocuklarımız artık çok bunalmıştı, ancak bugün farklılıklar yaşandı. Bu pandemi sürecinde çocuklarımız evde kapalı kalmıştı. Bizlere ve çocuklarımıza böyle bir imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.

Filmi gülümseyen yüzlerle izleyen çocuklarda, böyle bir etkinliği hayatlarında ilk defa yaşadıklarını belirtti. Çocuklar, “Çok güzel eğlendik. Başkan amcaya teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

