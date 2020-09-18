Isparta’da aranan 36 şahıs yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda toplam 36 aranan şahsı yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 4-14 Eylül tarihleri arasında kent merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, aralarında; ‘Konutta veya Eklentilerinde Yağma’ suçundan 19 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası ile aranan M.K.E., 4 farklı suçtan 20 yıl hapis cezası ve 4 bin 800 TL adli para cezası ile aranan M.M.Ü. ve ’Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.H. isimli şahısların da bulunduğu toplam 36 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

