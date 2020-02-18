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Isparta’da aranan 44 şahıs yakalandı

ISPARTA HABERLERİ  | 18.02.2020 14:13 | Son Güncelleme

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 10-17 Şubat tarihleri arasında Isparta merkezde aranan 44 şahsı yakalandı.Aralarında “Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından toplamda 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan A.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda 10-17 Şubat tarihleri arasında Isparta merkezde aranan 44 şahsı yakalandı.
Aralarında “Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından toplamda 2 Yıl, 6 Ay hapis cezası ile aranan A. D., “Yaralama” suçundan 5 Yıl hapis cezası ile aranan Ç. D., “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 2 Yıl, 1 Ay hapis cezası ile aranan Ş. T., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan M. E. Y. “Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşvik Etme” suçundan 5 Yıl, 9 Ay hapis cezası ile aranan S.A.’nın da bulunduğu 44 kişi adli makamlara sevk edildi.

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Isparta Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Büşra Eczanesi
Merkez
Ece Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
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