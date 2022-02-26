YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

26.02.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Isparta'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Emre Mahallesi'nde bir inşatta çalışan Hasan Bulut (40), dengesini kaybederek üçüncü kattan ikinci kattaki asansör boşluğuna düştü.

Çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildiAnkara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildi
Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardındanAdana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
13:16
İkindi
16:24
Akşam
18:56
Yatsı
20:11
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Hayatının en büyük hatası! "O gece son oldu"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Ukrayna yorumuna tepki! "Lafa bak ya, ne kadar basit..."

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.