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Isparta’da asfalt sezonu açıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 22.05.2020 12:58 | Son Güncelleme

Isparta’da İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılının ilk sıcak asfalt çalışmaları Yakaören köyü ile Milas Millet Bahçesi arasındaki yolda başladı.

Isparta’da İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılının ilk sıcak asfalt çalışmaları Yakaören köyü ile Milas Millet Bahçesi arasındaki yolda başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da yoldaki çalışmaları yerinde inceledi.
Isparta’da İl Özel İdaresi ekipleri 2020 yılı sıcak asfalt sezonun ilk asfaltını Yakaören köyü ile Milas Millet Bahçesi arasındaki 3 buçuk kilometrelik yolda uygulamaya başladı. Korona virüsle mücadele kamu yatırımlarına engel olmadı. Planlan tüm yatırımlar ve hizmetler hayata geçiriliyor. Vali Ömer Seymenoğlu sezonunun ilk sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Vali Seymenoğlu, Çalışanlara sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi.

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