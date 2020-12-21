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Isparta’da askeri kışla önündeki şüpheli inşaat takım çantası fünye ile patlatıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 21.12.2020 14:25 | Son Güncelleme

Isparta’da askeri kışla önündeki şüpheli inşaat takım çantası polisi alarma geçirdi.

Isparta’da askeri kışla önündeki şüpheli inşaat takım çantası polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından patlatılan çantadan inşaat malzemeleri çıktı.
Olay 12.30 sıralarında Isparta-Eğirdir yolu üzerindeki askeri kışla önünde meydana geldi. Kışla önünde şüpheli bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan tedbirlerin ardından şüpheli inşaat takım çantası bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.
Polis, fünye ile patlatılan inşaat takım çantasının etrafında incelemelerde bulundu. Patlatılan çantanın içerisinden inşaat malzemeleri çıktı.
Geçici olarak kapatılan yolu tekrar trafiğe açılırken, çanta ve içerisindeki malzemeler yoldan kaldırıldı.

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