Isparta’da badmintonda derece alan liseler belli oldu

Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Badminton İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Işıkkent Spor Salonunda yapılan müsabakalar nefesleri kesti.

Isparta Badminton İl Temsilcisi İsmail Togar, yarışmada derece alan liselileri kutlayarak, grup ve Türkiye finallerinde başarılar diledi. Yarışmalara katılımın yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Togar, il birinciliğine katkılarından dolayı antrenör ve hakemlere de teşekkür etti. Diğer yandan, yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

Derece alan okullar:

Erkekler:

1. TOBB Mesleki Anadolu Lisesi

2. Mürşide Ermumcu Anadolu Lisesi

3. Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi

4. İMKB Anadolu Lisesi

Kızlar:

1. Atabey Anadolu Lisesi

2. Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi

3. Mürşide Ermumcu Anadolu Lisesi

4. Gazi Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi

