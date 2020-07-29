YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da Bağkonak köyü karantinaya alındı

Isparta’da Bağkonak köyü karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 29.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü, Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü, Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde Kovid-19 vakaları tespit edildi. Bunun üzerine köy, İlçe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Bağkonak köyünde Covid-19 vakaları ve vaka temaslı sayılarında artış olması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.07.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile 28.07.2020 Salı günü saat 23.30’dan itibaren, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Isparta Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:52
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:17
Yatsı
21:47

Isparta Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Arıkan Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Tola Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
Ayaz Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kafeler Caddesinde Yangın

Kafeler Caddesinde Yangın

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti

Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti

Kedi sesi duydu, aracın başından 3 saat ayrılmadı

Kedi sesi duydu, aracın başından 3 saat ayrılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.