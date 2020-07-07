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Isparta’da bank üzerinde elektrikli araç görenleri şaşırttı, olay sonradan anlaşıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 07.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Isparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı.

Isparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
Isparta’da öğlen saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Üç tekerlekli elektrikli aracın bir bank üzerinde olduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın önce kaza olduğu düşünülse de durum sonradan anlaşıldı. Tarihi Üzüm Pazarı’ndaki esnaf, yine kendileri gibi esnaf olan Ersin Barış Bölükbaş’ın kahve ısmarlamaması üzerine şaka amacıyla elektrikli aracının bir tekerini bankın üzerine çıkardılar. Olayı öğrendikten sonra aracın başına gelen Bölükbaş, aracı arkadaşlarının yardımıyla bankın üzerinden indirdi. Aracını park eden Bölükbaş, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

“Bunu yapmaya mecbur kaldık”
Esnaf Zeki Birincitoka, yıllardır esnaf komşusu olan Ersin Barış Bölükbaş’ın kendilerine kahve ısmarlamaması üzerine böyle bir şaka yapmak istediklerini belirtti. Birincitoka, “Bunu yapmaya mecbur kaldık, başka çaremiz yoktu. Amacımız çayını, kahvesini içmekti” dedi.

“Kahve ısmarlayacağım”
Ersin Barış Bölükbaş da esnaf komşularının kendisine böyle bir şaka yaptığını ifade ederek, arkadaşlarına kahve ısmarlayacağını söyledi.

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