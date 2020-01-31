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Isparta’da Belediyesi, kente 17 semt sahası yapıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, kentte yapılması planlanan sem sahalarına verdiği katkılar dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Kentteki spor yatırımlarını değerlendiren Gevrek, “Isparta’da semt sahalarımız biraz eksik.

Isparta’da Belediyesi, kente 17 semt sahası yapıyor

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, kentte yapılması planlanan sem sahalarına verdiği katkılar dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Kentteki spor yatırımlarını değerlendiren Gevrek, “Isparta’da semt sahalarımız biraz eksik. Bunun çalışmalarını geçen dönem yapmıştık. Bu dönemde Bakanımızın üniversite açılışı için geldiğinde konuyu Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen arz etti. Bunun altyapısını da hazırladık. 16-17 ayrı mahallemizde 17 tane semt sahası yapımıyla ilgili proje hazırlandı. Bakan bey talimat verdi. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Isparta’daki gençlerimize, çocuklarımıza semt sahaları yetersizdi. Çocuklarımın idman yapacağı, oynayacağı, akranlarıyla buluşacağı mekanların olması gerekiyordu. İnşallah, bu sene Isparta Belediye Başkanlığı vasıtasıyla 17 ayrı semt sahasını Isparta’ya kazandırmış olacağız. Isparta’ya son 10 yıldır spor alt yapısının gelişmesi için çok güzel spor tesisleri kazandırıldı. Uluslararası atletizm sahamız var. Işıkkent’te yeni faaliyete giren spor salonumuz var ki, burada 50’nin üzerinde ulusal organizasyon yapıyoruz. Onun dışında ilimizdeki çocukların daha iyi, daha sağlıklı imkanlarda spor yapmasına elverişli hale getirdiğimiz Atatürk Stadyumu var. Burada müsabakaların dışında günlük 2 binin üzerinde insanımız kullanıyor. Biz, Atatürk stadyumumuzu sabah 5’ten gece 11’e kadar açık tutuyoruz’’ dedi.

Isparta’da Belediyesi, kente 17 semt sahası yapıyor

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