Isparta'da beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde beton büzde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyköy-Çaltı köyü arasında bir beton büzden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Şarkikaraağaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki beton büze merdivenle inerek yavru köpeği kurtardı.

Durumu iyi olduğu tespit edilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.

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