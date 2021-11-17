YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Isparta'da beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

17.11.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde beton büzde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beyköy-Çaltı köyü arasında bir beton büzden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Şarkikaraağaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki beton büze merdivenle inerek yavru köpeği kurtardı.

Durumu iyi olduğu tespit edilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.

Isparta'da beton büzde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşulduPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşuldu
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandıIsparta'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:33
Öğle
12:48
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:11

Isparta Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Davraz Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.