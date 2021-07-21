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Isparta'da bir iş yerine silahlı saldırı

21.07.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da bir iş yerine silahlı saldırı

Isparta'da bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde oto ekspertizliği yapan bir esnaf, iş yerine geldiğinde camlarının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede yerde boş 4 kovan ve çok sayıda saçma izi tespit etti.

Ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Isparta silahlı saldırı

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