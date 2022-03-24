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Isparta'da bir kadın, eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu

24.03.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da bir kadın, eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu

Isparta'da bir kadın, kendisini ormanlık alana götürerek tüfekle tehdit eden eşinin şiddetinden KADES uygulamasıyla kurtuldu.

İddiaya göre, E.D, eşi S.E'yi otomobille Sidre Tepesi'ndeki ormanlık alana götürdü. Bu esnada otomobildeki tüfeği alan E.D. kadını tehdit etmeye başladı.

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E. cep telefonundaki İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanarak yardım istedi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadın bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin teslim ol çağrısına uymayan E.D ise otomobiliyle kaçmaya başladı. Bir süre ormanlık alanda araçla ilerleyen E.D. daha sonra aracı bırakarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

E.D'nin yakalanması için ormanlık alanda ve kent merkezinde çalışmalar sürüyor.

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