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Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu

06.06.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da bir kişi evinde ölü bulundu

Isparta'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Gülistan Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Adem Yörük'ten (45) haber alamayan yakınları durumu site güvenliğine haber verdi.

Güvenlik görevlisinin haber vermesiyle eve giren polis ekipleri, Yörük'ü hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Yörük'ün cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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