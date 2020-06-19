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Isparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunması

ISPARTA HABERLERİ  | 19.06.2020 19:54 | Son Güncelleme

Avukatlık bürosuna giderek cinayeti işlediğini iddia eden ve savcılığa ifade veren zanlı tutuklandı

Isparta'da, park halinde bulunan otomobildeki kişiyi öldürdüğünü öne süren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Basri Daşdemir'in aracında ölü bulunması üzerine çalışma başlattı.

Kentte görev yapan avukat İ.T'nin bürosuna giderek cinayeti işlediğini ileri süren M.K. avukatla savcılığa gitti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.K'nin emniyetteki ifadesinde Daşdemir ile arasında apart kiralama meselesinden oluşan borç nedeniyle tartışma çıktığını, maktulün elinden aldığı silahla cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Bu arada, 12 Haziran'da olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Binbirevler Mahallesi'nde, 11 Haziran'da, park halindeki otomobilde ölü bulunan Daşdemir'in silahla vurulduğu belirlenmişti.

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