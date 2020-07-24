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Isparta’da bir köy karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 24.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü, Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyünde Covid-19 vakaları ve vakaların temaslı olduğu kişi sayısının fazla olması nedeniyle 14 gün süreyle karantina uygulaması başladı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü, Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı.
Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyünde Covid-19 vakaları ve vakaların temaslı olduğu kişi sayısının fazla olması nedeniyle 14 gün süreyle karantina uygulaması başladı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “Körküler köyünde Covid-19 vakaları ve vaka temaslı sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 23.07.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile 23.07.2020 Perşembe günü saat 22.00’den itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

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Merkez
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Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
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