YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Isparta'da bir köy karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

Isparta'da bir köy karantinaya alındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bağkonak köyünde Kovid-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde hastalığın yayılmaması için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Alınan karantina kararının uygulaması başladı.

Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Isparta Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:52
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:17
Yatsı
21:47

Isparta Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Arıkan Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Tola Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
Ayaz Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kafeler Caddesinde Yangın

Kafeler Caddesinde Yangın

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti

Kazadan ağır yaralı kurtulan sürücü hayatını kaybetti

Kedi sesi duydu, aracın başından 3 saat ayrılmadı

Kedi sesi duydu, aracın başından 3 saat ayrılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.