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Isparta’da bir köy karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 15.09.2020 22:41 | Son Güncelleme

Isparta’da merkeze bağlı Küçükhacılar köyü, Covid-19 vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı bin 118 nüfuslu Küçükhacılar köyünde Kovid-19 vakalarının ve temaslılarının çok fazla olması nedeniyle Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Isparta’da merkeze bağlı Küçükhacılar köyü, Covid-19 vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı bin 118 nüfuslu Küçükhacılar köyünde Kovid-19 vakalarının ve temaslılarının çok fazla olması nedeniyle Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Konuyla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlimiz Merkeze bağlı 118 nüfuslu Küçükhacılar Köyü’nde Kovid-19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta Merkez Küçükhacılar köyünün 15 Eylül 2020 tarihi saat 17.00 itibariyle 29 Eylül 2020 tarihi saat 17.00’ e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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