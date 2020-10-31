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Isparta’da bir köy ve belde karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 31.10.2020 21:44 | Son Güncelleme

-Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyü korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyünde korona virüs (Covid-19) vakaları ve çok sayıda vakalarla temaslı kişi tespit edildi.

-Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyü korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.
Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyünde korona virüs (Covid-19) vakaları ve çok sayıda vakalarla temaslı kişi tespit edildi. Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Senir beldesi ve Kılıç köyü 14 gün süreyle karantinaya alındı. Senir beldesi ve Kılıç köyüne giriş ve çıkışlar durduruldu. Konuyla ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Kılıç Köyü ve Senir Beldesi (Kuşçular ve Tepecik Mahalleleri hariç) 31 Ekim 2020 saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmıştır” denildi.

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Isparta Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Sultan Eczanesi
Merkez
Tekeli Eczanesi
Merkez
Ülgen Eczanesi
Merkez
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