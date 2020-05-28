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Isparta'da bir mahallede iki cadde ve iki sokak karantinaya alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 28.05.2020 18:18 | Son Güncelleme

Isparta'da bir mahallede iki cadde ve iki sokak karantinaya alındı

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede iki cadde ve iki sokak karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun dün olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kentte Kovid-19 testi pozitif çıkan bir vatandaşın, temaslı sayısının fazla olduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, merkez Vatan Mahallesi 234 ve 230 cadde, 4147 ve 4118 sokakları arasını kapsayan bölge, 10 Haziran 2020'ye kadar karantinaya alınmıştır. Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmeyenlere 3 bin 150 lira idari ceza uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına karar verilmiştir."

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