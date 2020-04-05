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Isparta’da ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganıyla dolandırıcılık girişimi

ISPARTA HABERLERİ  | 05.04.2020 14:33 | Son Güncelleme

ISPARTA (İHA)Isparta’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından evlere ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganının yer aldığı İBAN numaralı bağış istenen kağıtlar dağıtıldı.

Isparta’da ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganıyla dolandırıcılık girişimi

ISPARTA (İHA)
Isparta’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından evlere ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganının yer aldığı İBAN numaralı bağış istenen kağıtlar dağıtıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bunun dolandırıcılık girişimi olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.
Isparta’daki bazı mahallelerde posta kutularına ve kapı önlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Isparta Belediyesi logosu ile ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganının yer aldığı ve İBAN numarası verilerek bağış istenen kağıtlar bırakıldı. İhbar üzerine harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dağıtılan bağış talepli kağıtları toplattı.
“Vatandaşlarımız resmi hesaplar dışında bağış ve yardım yapmasınlar”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin böyle bir kampanya düzenlemediğini belirtti. Dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya olduklarına değinen Başdeğirmen, “Durumu emniyet yetkilerimize ilettik. Vatandaşlarımızdan ricamız resmi hesaplar dışında hiçbir şekilde yardım ve bağış yapmasınlar. Kaldı ki Isparta Belediyemizin ne böyle bir kampanyası vardır, ne de vatandaşlarımızdan bir yardım talebi. Korona virüsle mücadele konusunda tek kampanya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’dır. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız resmi hesaplara bağışta bulunabilirler" dedi.

Isparta’da ‘Biz Bize Yeteriz Ispartam’ sloganıyla dolandırıcılık girişimi

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Merkez
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Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
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