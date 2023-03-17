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  4. Isparta'da boğazına simit takılan engelli çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Isparta'da boğazına simit takılan engelli çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

17.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yediği simit boğazına takılan Mehmet Murat Bitiktaş, 74 gün sonra yaşamını yitirdi.

Isparta Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören zihinsel engelli öğrenci Bitiktaş'ın, 2 Ocak Pazartesi günü yediği simit boğazında takılmıştı.

Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye, öğretmenleri "Heimlich Manevrası"yla müdahale etse de 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi kaldırılan ve 74 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Bitiktaş'ın bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "Öğrencimiz Mehmet Murat Bitiktaş'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Öğrencimize Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve öğretmenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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