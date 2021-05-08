Isparta'da briketlerin altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde üzerine devrilen briketlerin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Senir beldesinde komşularının evinin avlusunda oynayan Ali Efe Güner'in üzerine tırmanmaya çalıştığı briketler devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Güner'in cenazesi, incelemenin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



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