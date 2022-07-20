Isparta'da çelik kasadan altın çalan 5 şüpheli tutuklandı

Isparta'da çelik kasadan çok miktarda altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir dairedeki çelik kasadan yüz bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.S, C.K, N.D, H.K. ve G.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

