YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da çelik kasadan altın çalan 5 şüpheli tutuklandı

Isparta'da çelik kasadan altın çalan 5 şüpheli tutuklandı

20.07.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da çelik kasadan altın çalan 5 şüpheli tutuklandı

Isparta'da çelik kasadan çok miktarda altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir dairedeki çelik kasadan yüz bin lira değerinde altın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.S, C.K, N.D, H.K. ve G.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalyasporlu Bünyamin Balcı hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi:Antalyasporlu Bünyamin Balcı hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi:
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararıFETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den mesai saatleri açıklaması:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den mesai saatleri açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:44
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:24
Yatsı
21:58
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.