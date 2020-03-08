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Isparta'da çiftçilerden Mehmetçiğe traktörlü destek konvoyu

ISPARTA HABERLERİ  | 08.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Isparta'da çiftçilerden Mehmetçiğe traktörlü destek konvoyu

Isparta'da çiftçiler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek amacıyla traktörleriyle konvoy yaptı.

Isparta Ziraat Odasının düzenlediği etkinliğe katılan çiftçiler, traktör ve atlarıyla Karayolları Kavşağı'nda toplandı. Türk bayraklarıyla süslenen 50 kadar traktörle konvoy yapan çiftçiler, şehir turu attı. Konvoya yaklaşık 20 çiftçi de atlarıyla eşlik etti.

Çiftçilere yol kenarındakiler de alkışla destek verdi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin her daim askerinin yanında olduğunu söyledi.

Vatan için ölmeye hazır olduklarını belirten Selçuk, "Türk insanı duyarlıdır, hepimiz askeriz, asker olarak doğduk. Bizim başka gidecek yerimiz yok, tek vatanımız burası." dedi.

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