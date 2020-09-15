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Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

ISPARTA HABERLERİ  | 15.09.2020 19:13 | Son Güncelleme

Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Isparta'da meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Eski Sanayi Sitesinde esnaflık yapan A.E. ile H.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine dükkanında ayağına bıçak darbesi alan A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri A.E'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise şüpheli H.G'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kavga anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, H.G'nin elinde bıçakla A.E'yi kovalaması, vatandaşların H.G'yi etkisiz hale getirmesi ve yere düşen E.A'ya sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

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