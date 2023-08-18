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Isparta’da çıkan yangında bir ev küle döndü

18.08.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Terziler köyünde gece saatlerinde bir evde yangın çıktı.

Isparta’da çıkan yangında bir ev küle döndü

Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi canlarını kurtarırken, ev yanarak küle döndü.

Yalvaç ilçesi Terziler köyünde Necati Karataş’a (26) ait ahşap evde ilk tespitlere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen bir yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören Necati Karataş, annesi Hanım Karataş (50) ve eşi Aleyna Karataş’ı (21) alarak dışarı çıktı. Karataş, evin altındaki ahırda bulunan bir hayvanını da yangından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yalvaç Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ahşap evdeki yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Çalışmaların ardından belediye tarafından yanan evin enkazı kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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