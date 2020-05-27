Isparta’da çocuklar bu izinde de parklara akın etti

Isparta’da 4 saatlik izinde sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar parklara akın ederek, gönüllerince eğlendiler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubu çocuklara bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Isparta’da saatler 11.00’i gösterdiğinde sokaklar ve parklar çocuklarla doldu. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar, yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve parklarda gönüllerince eğlendi.

“Evde çocukları zor tutuyoruz”

Parklarda balon satan Mehmet Genç, kendisinin de baba olduğunu belirterek, evde çocukları zor tuttuklarını söyledi. Açık havada çocukların eğlendiğini ifade eden Genç, “Emekliyim, geçim biraz zor o yüzden balon satıyorum. Normalde bardakta mısır satıyordum ancak o hijyenik olmadığı için balon satmaya başladım. Geçen hafta balon satışları iyiydi ama bu hafta nasıl olur bilmiyorum” dedi.

“Çocuklar bayramı evde geçirmekten sıkıldı”

Parkta çocuğuyla eğlenen Bülent Gezer de çocukların bayramda evden çıkmaması nedeniyle sıkıldıklarını ifade etti. Çocukların 4 saatlik izni büyük bir heyecanla beklediklerini kaydeden Gezer, “Biz de 4 saatlik izinde onları güzel vakit geçirmeleri için park ve bahçelere çıkarıyoruz. Beraber eğlenmeye ve vakit geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.