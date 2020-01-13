Isparta’da Dart İl Birinciliği coşkusu

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dart İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen İl Şampiyonası hafta sonunda gerçekleştirildi.

Minikler (karma) ve Yıldızlar (kız-erkek) ferdi müsabakalarına katılan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda derece elde eden sporcular, madalyayla ödüllendirildi.

Dart Isparta İl Temsilcisi Barış Zorlu, yarışmada derece alan sporcuları kutlayarak Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası 4. Ayak Turnuvası’nda başarılar diledi. Müsabakalardaki sıralama ise şöyle gerçekleşti;

Minikler:

1. Gökhan Kılıç, 2. Nisa Gülal, 3. Nihat Kılıç.

Yıldız Kızlar:

1. Tuana Betül Geniş, 2. Pembe Nur Naltı, 3. Rümeysa Gömük.

Yıldız Erkekler:

1. Muhammet Kılıç, 2. Gökhan Kılıç, 3. Müslim Tekin.

