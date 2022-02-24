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Isparta'da devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı

24.02.2022 03:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Aydın'ın kullandığı 42 H 9266 plakalı panelvan, Isparta-Konya kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Şahin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Aydın, ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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