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Isparta'da devrilen traktörün altında kalan şehit babası hayatını kaybetti

30.08.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı traktörde yolcu olarak bulunan şehidin annesi yaralandı

Isparta'da devrilen traktörün altında kalan şehit babası hayatını kaybetti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babası traktör kazasında yaşamını yitirdi, annesi yaralandı.

İbrahim Tunçbilek (63), idaresindeki 32 EU 740 plakalı traktör, Gökçehöyük köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, İbrahim Tunçbilek olay yerinde hayatını kaybetti, aynı traktörde bulunan şehidin annesi Hatice Tunçbilek ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Tunçbilek'in ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morgundan alınan Tunçbilek'in cenazesi, Gökçehöyük köyü Camisi'ne getirildi.

Tunçbilek, burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

İbrahim Tunçbilek'in oğlu Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in 2012'de Hakkari'de şehit düştüğü bildirildi.

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