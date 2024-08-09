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Isparta’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İHA İHA
09.08.2024 12:30
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Isparta’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Çayköyü Güneyce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Üzmen idaresinde olan 32 EF 437 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen feci kazada traktörün altında kalan sürücünün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Üzmen’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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