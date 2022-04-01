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Isparta'da dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı

01.04.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı

Isparta'da internetten dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadının, internet ilanı aracılığıyla alışveriş yaptıktan sonra satıcının hesabını gönderdiği parayı iptal ederek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine alışma başlattı.

Kentte iki kez bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen H.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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