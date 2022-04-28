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Isparta'da dron ile emniyet kemeri denetimi yapıldı

28.04.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da dron ile emniyet kemeri denetimi yapıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron ile emniyet kemeri denetimi yaptı.

Polis ekipleri, Sav uygulama noktasındaki Antalya - Isparta kara yolunda emniyet kemeri takmayan sürücülere uyarıda bulundu.

Ekiplerin dron ile gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücüler bilgilendirilerek, bayramda emniyet kemeri kuralına uymaları istendi.

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