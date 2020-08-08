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Isparta’da düğün salonlarına Covid-19 denetimi

ISPARTA HABERLERİ  | 08.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

Isparta’da polis ekipleri, nişan ve düğün gibi eğlencelerin yapıldığı mekanları denetleyerek, korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda hem işletme sahiplerini, hem de vatandaşları uyardı.Perşembe günü başlayan kontrollü sosyal hayat denetimleri, Isparta’da 300 kişilik ekiple il merkezi ve ilçelerde devam ediyor.

Isparta’da polis ekipleri, nişan ve düğün gibi eğlencelerin yapıldığı mekanları denetleyerek, korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda hem işletme sahiplerini, hem de vatandaşları uyardı.
Perşembe günü başlayan kontrollü sosyal hayat denetimleri, Isparta’da 300 kişilik ekiple il merkezi ve ilçelerde devam ediyor. Kamu çalışanları ve STK temsilcilerinden oluşturulan ekiplerce gece saatlerine kadar süren denetimler; iş yerleri, lokantalar, toplu taşıma araçları, taksiler, kahvehaneler, alışveriş alanları, pazar yerleri, kafeler, berberler gibi birçok alanda gerçekleştiriliyor.
Kontrollü sosyal hayat denetimleri nişan ve düğün gibi eğlencelerin yapıldığı salon ve açık alanları da kapsıyor. Isparta Valiliği ekipleri gece boyunca şehir merkezinde faaliyet gösteren nişan ve düğün gibi organizasyonların yapıldığı işletmeleri gezerek, işletme sahiplerinin alınan tedbirlere uyup uymadığını kontrol etti. Bulaşıcılığı çok yüksek olan korona virüsün yayılım hızının düşürülmesi için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca yayınlanan kontrollü sosyal hayat tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, işletme sahiplerine bilgilendirmede bulundu. Ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini yerinde gözlemleyen ekipler, kurallara uyulması konusunda azami özen gösterilmesini de istedi.

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Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Gonca Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
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