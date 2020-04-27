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Isparta’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

ISPARTA HABERLERİ  | 27.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı Isparta’da da uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı Isparta’da da uygulanmaya başladı. Isparta Eczacılar Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat, vatandaşlara telefonlarına gelen kod üzerinden 10 gün için 5 adet ücretsiz maske verdiklerini söyledi.
Maske satışının yasaklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılmaya başlanmıştı. İlk olarak büyükşehirlerde başlayan uygulama, daha sonra Anadolu kentlerine yayıldı. Isparta’daki eczanelere maskeler cumartesi günü itibarıyla ulaştı ve vatandaşlara dağıtımı bugün başladı. Maskeler, Sağlık Bakanlığının vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği kod üzerinden veriliyor.

“10 gün için 5 adet maske veriliyor”
Isparta Eczacılar Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat, kent merkezi ve ilçelerdeki tüm eczanelere eşit miktarda maske dağıtımı yaptıklarını belirterek, vatandaşların Sağlık Bakanlığının telefonlarına göndereceği kod ile ücretsiz maskelerini eczanelerden alabileceklerini söyledi. Kurtbolat, “Daha önce büyükşehirlerdeki eczanelerde başlamış olan ücretsiz maske temini Ispartamızda da uygulanmaya başladı. 20-65 yaş grubu arasındaki vatandaşlarımız e-Devlet’teki kayıtlı güncel telefon numaraları üzerine Sağlık Bakanlığının maske alımı için gönderdiği kodla eczanelere müracaat ediyorlar. Vatandaşlarımız kodları eczaneye ibraz ettiklerinde 10 gün için 5 adet maskeyi ücretsiz olarak temin edebiliyorlar” dedi.

“Cep telefonlarına kod gelmeden müracaat etmesinler”
Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların reçete yazdırmadan 3 aylık ilaçlarını direkt olarak eczanelerden alabildiklerini hatırlatan Kurtbolat, “Bulaş riskini arttırmamak adına hastalarımızdan eczanelerimize cep telefonlarına ücretsiz maske kodu gelmeden müracaat etmemelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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Isparta Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Sinanpaşa Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
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