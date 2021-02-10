Isparta’da eğitim sırasında siren seslerini duyan muhtarlar şaşkınlık yaşadı

Isparta’da merkez mahalle muhtarlarına afet eğitimi verildiği sırada sirenlerin çalmasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, muhtarlar ‘çök kapan tutun’ yöntemini uyguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı” ilan edilmesi ile Isparta merkezinde görev yapan muhtarlara “Afet Eğitimi” verildi. Isparta Valiliği İl Acil Afet Durum Müdürlüğü afet eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimlerde, afet öncesi ve olası bir afet anında yapılması hayati önem arz eden ‘çök kapan tutun’ yöntemi salondaki tüm muhtarlara anlatıldı. Ardından Afet Eğitim Uzmanı Şengül Dokur afet çantasının önemini salondaki katılımcılar ile paylaştı.

Bu sırada muhtarlar bir sürprizle karşılaştı. Bir anda siren sesleri çalarak salondaki herkesin ‘çök kapan tutun’ yöntemini uygulamaları istenildi. Böyle bir tatbikatın yapılacağından habersiz olan muhtarlar önce kısa süreli tereddüt yaşasalar da ardından hep birlikte ‘çök kapan tutun’ yöntemini uyguladı. Katılımcıların haberleri olmadan yapılan ‘çök kapan tutun’ tatbikatı karşısında gösterdikleri reflekse ise eğitim uzmanları tarafından tam not verildi. Eğitimde tatbikattan habersiz olan muhtarlar ise bunun kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu, depreminde tıpkı bu şekilde habersiz geldiğini kaydetti.

