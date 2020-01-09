YURTHABER
  4. Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

ISPARTA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı

Isparta'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti.

Mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen Ramazan Gök (54) yaşamını yitirdi.

Aynı hastanede endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gök'ün ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile şikayetçi oldu.

Öte yandan hastane yönetimi tarafından, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Isparta’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajlarıIsparta’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
Kaymakam, Gümüşgün’lü güreşçileri ödüllendirdiKaymakam, Gümüşgün’lü güreşçileri ödüllendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
endoskopi Isparta Ölüm

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

Isparta Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:10
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:24

Isparta Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Dolunay Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Yarar Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

Kadın eğitmenden futbola bilimsel yaklaşım

Kadın eğitmenden futbola bilimsel yaklaşım

18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.