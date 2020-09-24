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Isparta'da eşini eşarpla boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

BURDUR HABERLERİ  | 24.09.2020 21:39 | Son Güncelleme

Isparta'da eşini eşarpla boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Isparta'da eşini eşarpla boğduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutukla sanık Ferhat Taşpınar (25) ile avukatı ve maktul Ümmühan Taşpınar'ın (22) babası Yakup Şahin hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Ferhat Taşpınar, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Taşpınar'a "Eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanık Taşpınar, karara itiraz etmek istediğini söyledi. Mahkeme heyeti de sanığın itiraz talebini reddederek, cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Isparta'da 16 Ekim 2018'de 3 çocuk annesi Ümmühan Taşpınar, kamyon şoförü kocası Ferhat Taşpınar tarafından eşarpla boğulmuş ve kadının cesedi Keçiborlu-Dinar yolu yakınında bir su kanalında çalılıkların arasında bulunmuştu.

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