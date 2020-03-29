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Isparta’da ’Evde Kal’an 65 yaş üstünde 56 bin vatandaşa hizmet veriliyor

ISPARTA HABERLERİ  | 29.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamında Isparta’da 56 binin üzerinde vatandaş Vefa Çalışma Gruplarından destek alıyor.

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamında Isparta’da 56 binin üzerinde vatandaş Vefa Çalışma Gruplarından destek alıyor. Merkez ilçeden sonra en çok 65 yaş üstü vatandaş Yalvaç’ta, en az yaşlı nüfusu ise Atabey’de bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uyguladığı sokağa çıkma yasağının Isparta’da nüfusun ne kadarını kapsadığı belli oldu. Isparta genelinde 56 bin 438 vatandaşın sokağa çıkması yasak. Bu yaş grubunun ihtiyaçları Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Çalışma Grupları tarafından karşılanıyor. İl merkezi ve ilçeler ile beldelerde belediyeler de yoğun bir faaliyet gösteriyor.

Vefa Çalışma Gruplarının ev ev dolaşarak destek verdiği 65 yaş üstünde 56 bin 438 kişinin ilçelere göre dağılımı şöyle: Merkez: 22 bin 694, Aksu: 1258, Atabey: 979, Eğirdir: 4635, Gelendost: 3036, Gönen: 1422, Keçiborlu: 3047, Şarkikaraağaç: 4495, Senirkent: 2438, Sütçüler: 2841, Uluborlu: 1285, Yalvaç: 7673, Yenişarbademli: 585.

90 üzeri yaş da Eğirdir ve Sütçüler öne çıkıyor.
90 üzeri yaşta Eğirdir ve Sütçüler dikkat çekiyor. Eğirdir’de 90 üzeri yaşta 148, Sütçüler’de 70 kişi yaşıyor. Isparta merkezde 446, Aksu’da 28. Atabey’de 44, Gelendost’ta 109, Gönen’de 51, Keçiborlu’da 65, Şarkikaraağaç’ta 113, Senirkent’te 80, Uluborlu’da 64, Yalvaç’ta 187, Yenişarbademli’de 9 kişi bulunuyor.

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