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Isparta'da evinde ölü bulunan kişinin darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı

09.01.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da evinde ölü bulunan kişinin eğlence mekanı çıkışında darbedildiği anlara ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tanrıkulu'dan (22) haber alamayan yakınlarının ihbarıyla eve giden polis ekiplerince 5 Ocak'ta ölü bulunan gencin 3 Ocak'ta gittiği eğlence mekanı çıkışında darbedilme anı cep telefonuyla görüntülendi.

Eğlence mekanı çıkışında bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, Tanrıkulu'nun birden fazla kişi tarafından darbedildiği, başına ve vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı görülüyor.

Tanrıkulu'nun gittiği bir eğlence mekanında darbedildiğinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Y. ve E.A.Y. ise tutuklanmıştı.

Tanrıkulu’nun cenazesi ise memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilmişti.

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