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Isparta’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 04.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.Kaza, saat 00.15 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesi yolunda meydana geldi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 00.15 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesi yolunda meydana geldi. Hüyüklü’den Yalvaç’a doğru seyir halinde olan Mustafa Doğru’nun (24) kullandığı 32 ABE 311 plakalı otomobil ile Gürsel Kırlı’nın idaresindeki 16 GT 555 otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Doğru ile babası Mustan Doğru yaralanırken, arka koltukta oturan anne Faden Doğru (52), aracın camından yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin camından yola fırlayan anne Faden Doğru’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı kurtarılan baba ve oğul ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 16 GT 555 plakalı aracın sürücüsü Gürsel Kırlı ise kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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