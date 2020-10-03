Isparta’da genç kayakçıların hayalleri gerçek oldu

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı Harmanören köyündeki sporcular, Vali Ömer Seymenoğlu’nun girişimleriyle profesyonel kayak, güreş ve halter ekipmanlarına kavuştu.

Isparta’da Atabey ilçesine bağlı 350 nüfuslu Harmanören köyündeki gençler, geçen yıl Davraz Kayak Merkezi’nde karşılaştıkları Vali Ömer Seymenoğlu’ndan ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak için profesyonel ekipman talebinde bulunmuşlardı. 5 yıl önce kurulan Harmanören Spor Kulübü bünyesindeki 31 sporcunun hayalleri gerçek oldu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunulan ve kabul edilen bir proje ile kulüp bünyesinde 290 bin lira değerinde kayak, güreş ve halter ekipmanı alınarak genç sporculara teslim edildi. Kulüp bünyesine alınan kayak malzemeleri takım olarak her öğrenciye tek tek dağıtıldı. Sevinçleri ve mutlulukları yüzlerine yansıyan genç sporcular, hiç vakit kaybetmeden kayak ekipmanlarını giyerek sezona hazır oldukları mesajını verdiler.

“Gelecek 10 yıl için malzeme temini yapıldı”

Harmanören Spor Kulübü başkanı Ömer Tetik yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, alınan ekipmanlar ile kulüp olarak bir hayallerinin gerçekleştiğini söyledi. Tetik; Vali Ömer Seymenoğlu’nun destekleri ile müracaat ettikleri projenin kabul edildiğini söyleyerek, gelecek 10 yıl için malzeme temini yaptıklarını belirtti. Başkan Tetik, bundan böyle Harmanören köyü olarak ulusal ve uluslararası yarışlar ile olimpiyatlar için ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştireceklerini kaydetti. Tetik, projede başından bu yana kendilerine destek veren Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekillerine teşekkür etti.

Harmanören Köyü Spor Kulübü bünyesindeki sporcular ise hedeflerinin ulusal ve uluslararası yarışlara katılarak Isparta ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, kendilerini her fırsatta destekleyen Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer yetkilere teşekkür ettiler.

