Isparta’da gençler özel yetenek sınavlarına ücretsiz kursla hazırlanıyor

Isparta’da korona virüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının geçici süreyle kapatılmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, polislik ve askeri okul mülakatlarına hazırlanan gençleri unutmadı. Haftada 3 gün gerçekleştirilen ücretsiz özel yetenek kursu sayesinde gençler, antrenmanlarını yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekat (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve Askeri Okullara hazırlanan gençlere ücretsiz antrenman olanağı sağlıyor. İl Müdürlüğü antrenörleri nezaretinde başlayan çalışmalar Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Haftada 3 gün devam eden kursta ilk etapta drill, koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaların ardından parkur antrenmanlarına geçilecek. Serdar Demirci: “Kursiyerlerimizin mağduriyet yaşamaması için bu kurs açıldı”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Serdar Demirci, kursun ücretsiz olduğunu belirterek, “Kendi alanında uzman 7 antrenör ile kurslarımıza başladık. Pandemi nedeniyle spor salonları kapalı olması nedeniyle kursiyerlerimizin mağduriyet yaşamaması için bu kurs açıldı” dedi.

“100’ün üzerinde bir katılımcımız var”

Kurs çalışmaları hakkında bilgi veren Demirci, “Öncelikle kursiyerlerimizin kuvvet ve çabukluk yönünden fiziksel özelliklerini geliştireceğiz. Daha sonra parkura geçeceğiz. İlk başta parkurun ilk 2 aşamasını, sonra 3-4 ve daha sonraki aşamalarını yapacağız. En sonra da aynı polislik sınavında olduğu gibi tüm parkuru burada çalıştıracağız. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü olarak antrenman günlerini ayarladık ama salı ve perşembe günleri de tavsiye ediyoruz. O 2 günde de kursiyerlerimiz stada gelip kendi antrenmanlarını yapacaklar. Kurs bitene kadar istedikleri zaman gelip kayıt yaptırabilirler. Şu anda 100’ün üzerinde bir katılımcımız var. Ancak gün geçtikçe katılımcı sayımız artıyor” diye konuştu.

Kurs kapsamında psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerin de ücretsiz hizmet verdiğini söyledi. Süleyman Samur: “Bizi yarı yolda bırakmadılar”

Kurs katılan Süleyman Samur, kendisi açısından çok faydalı bir kurs olduğunu ifade etti. Polislik ve astsubaylık mülakatlarına hazırlandığına değinen Samur, “Bizi yarı yolda bırakmadılar. Çalışmalar yorucu. Haftanın 3 günü belirli saat aralıklarla çalışıyoruz. Elimizden geldikçe verim alıyoruz. Hocalarımız da katkı da bulunuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Hatice Yalçın: “Salonlarımız kapatıldığı için böyle bir imkan tanındı”

Hatice Yalçın da Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu olduğunu ve polislik sınavına hazırlandığını söyledi. Yalçın, “Daha önce özel bir kursa gidiyordum ancak salonlarımız kapatıldı. Gençlik ve Spor bakanlığımız bize böyle bir imkan tanıdı. İkinci kez geldim, kurs ve hocalardan çok memnumum” şeklinde konuştu. Şerife Uyanık: “Çok fazla spor geçmişimiz olmadığı için bu süreçte sıkıntı yaşadık”

Pamukkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunu olduğunu aktaran Şerife Uyanık ise polislik sınavına hazırlanmak için kursa katıldığını kaydetti. Daha önce özel bir salonda hazırlıklarını sürdürdüğünü ancak salonların kapatılması nedeniyle böyle bir imkanı değerlendirmek istediğini sözlerine ekleyen Uyanık, “Parkur göründüğü gibi değil. Bize ilk başlarda kolay gibi geliyor ama zorluğunu sonra daha iyi anlıyoruz. Çok fazla spor geçmişimiz olmadığı için bu süreçte sıkıntı yaşadık biraz. Hocalarımızın da ilgisiyle zaman içerisinde daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah vatanda ve millete hayırlı bir polis oluruz” ifadelerini kullandı.

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