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Isparta’da gıda zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

ISPARTA HABERLERİ  | 18.11.2020 09:57 | Son Güncelleme

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan bir çift akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.Olay dün akşam saatlerinde Orta Mahallesi’nde meydana geldi.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan bir çift akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde Orta Mahallesi’nde meydana geldi. Sebzeci esnaflarından Ramazan ve Hatice Özcanoğlu’nun oğulları M.Ö. çiftten haber alamaması üzerine eve geldi. Anne ve babasının sofra başında hareketsiz yattığını gören M.Ö. durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan ve Hatice Özcanoğlu çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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