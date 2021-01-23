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Isparta’da görev yerine giden polis, trafik kazasında ağır yaralandı

23.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Isparta’da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında mesaiye giden polis memur ağır yaralandı.Kaza, saat 12.30 sıralarında Dost Pet kavşağında meydana geldi.

Isparta’da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında mesaiye giden polis memur ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Dost Pet kavşağında meydana geldi. Görev yerine giden polis memuru Bahadır Dinç’in kullandığı 32 AAZ 915 plakalı motosiklet, Mehmet U. yönetimindeki 15 EU 472 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Dinç yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Dinç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, otomobil sürücüsü Mehmet U., polis tarafından gözaltına alındı.

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