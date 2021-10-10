Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Merkez itfaiye istasyonunda görevli Yavuz Barlas (59), sabah mesaiye başladığı sırada fenalaştı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Barlas, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Barlas, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Barlas'ın cenazesi Halıkent Mahallesin'deki camide kılınan cenaze namazının ardından Akyol mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Barlas'ın vefatına ilişkin sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı.



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