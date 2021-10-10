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Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

10.10.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Merkez itfaiye istasyonunda görevli Yavuz Barlas (59), sabah mesaiye başladığı sırada fenalaştı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Barlas, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Barlas, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Barlas'ın cenazesi Halıkent Mahallesin'deki camide kılınan cenaze namazının ardından Akyol mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Barlas'ın vefatına ilişkin sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı.

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kalp krizi Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazar

İmsak
05:34
Sabah
06:54
Öğle
12:50
İkindi
16:02
Akşam
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Yatsı
19:50

Isparta Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazar

Eylül Eczanesi
Merkez
Halıkent Eczanesi
Merkez
Yarar Eczanesi
Merkez
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