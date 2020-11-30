YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da görme engelliler için kılavuz yol çalışması

Isparta’da görme engelliler için kılavuz yol çalışması

ISPARTA HABERLERİ  | 30.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi tarafından, şehrin en işlek merkezlerinden birisi olan ve yeni düzenlenen Kaymakkapı Meydanında görme engelliler için kılavuz yol çalışması yapıldı.Isparta Belediyesi ‘Aramızda engel yok’ diyerek çıktığı yolda, engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması adına ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor.

Isparta’da görme engelliler için kılavuz yol çalışması

Isparta Belediyesi tarafından, şehrin en işlek merkezlerinden birisi olan ve yeni düzenlenen Kaymakkapı Meydanında görme engelliler için kılavuz yol çalışması yapıldı.
Isparta Belediyesi ‘Aramızda engel yok’ diyerek çıktığı yolda, engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması adına ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapımı yeni tamamlanan ve şehrin modern yüzü haline gelen Kaymakkapı Meydanında görme engelliler için 400 metre uzunluğundaki kılavuz yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz de engellilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gökgöz, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda ‘Aramızda Engel Yok’ sloganıyla çıktığımız yolda Kaymakkapı Meydanında görme engelli arkadaşlarımız için kılavuz yolları oluşturuluyor. Bende engelli bir vatandaş olarak başkanımızın verdiği talimatlar ve yetki doğrultusunda bu çalışmaları yapmaktan mutluyum, gurur duyuyorum. Bu konuda çalışma yapan başkanımızdan, herkesten Allah razı olsun. Engelsiz bir Isparta oluşturabilme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Isparta’da görme engelliler için kılavuz yol çalışması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Isparta Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
12:51
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:07

Isparta Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Başer Eczanesi
Merkez
Davraz Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.